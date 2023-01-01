До 16 тыс. 242 рублей увеличился с 1 января МРОТ в России
Экономика
01.01.2023 09:04
По данным Минтруда России, с 1 января будут проиндексированы размеры пенсий, прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда(МРОТ).
МРОТ с 1 января будет проиндексирован на 6,3% и составит 16 тыс. 242 рубля. Индексацию провели в 2 этапа. В июне МРОТ повысили на 10%.
В результате принятых мер пенсии, прожиточный минимум и МРОТ стали выше уровня фактический годовой инфляции. Год назад минимальный размер оплаты труда составлял 13 тыс. 890 рублей, сообщает ТАСС.
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