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Президент РФ подписал закон о размере МРОТ в 2023 году

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/prezident-rf-podpisal-zakon-o-razmere-mrot-v-2023-godu
Президент РФ подписал закон о размере МРОТ в 2023 году
Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

Минимальный размер оплаты труда в 2023 году составит 16 тыс. 242 рубля. Соответствующий закон, подписанный Владимиром Путиным, опубликовали на официальном портале правовой информации 19 декабря.

Согласно документу, МРОТ в размере 16 тыс. 242 рубля в месяц с ростом на 6,3% к предыдущему году установят с 1 января 2023 года.

МРОТ будет выше прожиточного минимума на 4%, а его соотношение с медианной заработной платой за 2021 год составит 45,9%.

«Минимальный размер оплаты труда на 2023 и 2024 годы устанавливается ежегодно федеральным законом и исчисляется исходя из темпа роста минимального размера оплаты труда, превышающего на 3 процентных пункта темп роста величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ, установленной соответственно на 2023 и 2024 годы, по отношению к указанной величине, установленной за предыдущий год», — сказано в документе.

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