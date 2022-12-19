Президент РФ подписал закон о размере МРОТ в 2023 году
Минимальный размер оплаты труда в 2023 году составит 16 тыс. 242 рубля. Соответствующий закон, подписанный Владимиром Путиным, опубликовали на официальном портале правовой информации 19 декабря.
Согласно документу, МРОТ в размере 16 тыс. 242 рубля в месяц с ростом на 6,3% к предыдущему году установят с 1 января 2023 года.
МРОТ будет выше прожиточного минимума на 4%, а его соотношение с медианной заработной платой за 2021 год составит 45,9%.
«Минимальный размер оплаты труда на 2023 и 2024 годы устанавливается ежегодно федеральным законом и исчисляется исходя из темпа роста минимального размера оплаты труда, превышающего на 3 процентных пункта темп роста величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ, установленной соответственно на 2023 и 2024 годы, по отношению к указанной величине, установленной за предыдущий год», — сказано в документе.
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