Электронные заявления для получения единого пособия на детей в РФ начнут принимать с 28 декабря

Прием заявлений в электронном виде на «Госуслугах» начнется в конце декабря. Заявления в МФЦ и Социальном фонде в бумажном виде можно будет подать с 9 января 2023 года.

Об этом 19 декабря сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Для получения единого пособия достаточно будет подать одно заявление в электронном виде. На портале «Госуслуги» их можно будет заполнять, начиная с 28 декабря текущего года. В бумажном виде заявление можно будет подать в клиентские службы Социального фонда или МФЦ с 9 января 2023 года», — рассказала Татьяна Голикова.

Вице-премьер отметила, что первые выплаты начнут поступать семьям уже во второй половине января.

Единое пособие будут предоставлять по одним правилам во всех регионах. Его получат семьи со среднедушевым доходом ниже одного регионального прожиточного минимума с применением комплексной оценки рождаемости. Размер пособий — 50%, 75% или 100% детского прожиточного минимума в регионе. Размер выплаты зависит от общего дохода семьи.

Благодаря единому пособию увеличится размер выплат для беременных — он составит около 16 тыс. рублей. Кроме того, установили дополнительную возможность получать выплату в размере одного прожиточного минимума на ребенка из маткапитала. При этом оценка нуждаемости проводиться не будет. Средний размер выплаты в этом случае — 28 тыс. рублей, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Владимир Путин подписал закон о едином пособии для беременных и семей с детьми.