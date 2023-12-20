Путин поручил построить в Сочи центр подготовки сборных России по футболу

Поручение президента РФ Владимира Путина опубликовали на сайте Кремля 19 декабря.

Глава государства поручил правительству России и администрации Краснодарского края обеспечить передачу земельных участков в селе Веселое Адлерского района Российскому футбольному союзу для последующего строительства национального центра подготовки сборных по футболу.

Путин также поручил оказать всю необходимую помощь в создании центра для футбольных сборных России.

Доклад по этому поручению предоставят до 30 апреля. Ответственными за его исполнение назначили премьер-министра РФ Михаила Мишустина и губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, сообщает RT.

Читайте также: многофункциональный экстрим-парк построят в Анапе в 2025 году. Построить будущий парк планируют на площади 10 тыс. кв. метров на Высоком берегу в районе улицы Таманской. В нем разместят фигуры и рампы из износостойких материалов, скейт боул, центральную площадку с арт-объектами и специальными площадками, а также разминочную зону для райдеров, амфитеатр, зрительные трибуны и пункты проката.