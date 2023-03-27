Путин поручил подготовить проект о «цифровом паспорте»

Проект указа должно подготовить Правительство РФ совместно с МВД и ФСБ до 1 мая. Поручение о разработке дал президент России Владимир Путин.

Указ определит порядок и случаи, в которых цифровое удостоверение личности можно использовать вместо паспорта.

«Подготовить и представить проект указа президента, устанавливающего случаи и порядок предъявления цифрового удостоверения личности гражданина РФ, полученного с использованием мобильного приложения федеральной государственной информационной системы «Единый портал госуслуг», вместо документов, удостоверяющих личность гражданина», — сообщается на сайте Кремля.

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