Путин поручил подготовить проект о «цифровом паспорте»
Политика
27.03.2023 14:10
Проект указа должно подготовить Правительство РФ совместно с МВД и ФСБ до 1 мая. Поручение о разработке дал президент России Владимир Путин.
Указ определит порядок и случаи, в которых цифровое удостоверение личности можно использовать вместо паспорта.
«Подготовить и представить проект указа президента, устанавливающего случаи и порядок предъявления цифрового удостоверения личности гражданина РФ, полученного с использованием мобильного приложения федеральной государственной информационной системы «Единый портал госуслуг», вместо документов, удостоверяющих личность гражданина», — сообщается на сайте Кремля.
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