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Путин поручил организовать ремонтно-восстановительные работы на Крымском мосту

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-poruchil-organizovat-remontno-vosstanovitelnye-raboty-na-krymskom-mostu
Путин поручил организовать ремонтно-восстановительные работы на Крымском мосту
Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

Сейчас в регион направляется вице-премьер Марат Хуснуллин. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Глава государства Владимир Путин выслушал доклады глав ведомств и губернатора Крыма Сергея Аксенова о последствиях террористической атаки на Крымский мост. По итогам он поручил организовать движение транспорта на крымском направлении и организовать работы на мосту.

Около 19:00 президент проведет совещание по ситуации с Крымским мостом, с места ситуацию доложит Марат Хуснуллин, сообщает РИА «Новости».

В свою очередь вице-премьер страны Марат Хуснуллин, сообщил, что «с утра по поручению Президента провел заседание комиссии по Крымскому мосту и выслушал доклады по состоянию автомобильной и железнодорожной частей моста, а также о функционировании паромов и работе альтернативного пути движения через новые регионы». По его словам, железнодорожное сообщение запущено, автомобильная часть будет обследована экспертами.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», атаку на Крымский мост совершили два украинских надводных беспилотника.

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