Путин поручил изменить закон о льготах для семей героев России

Президент России Владимир Путин поручил внести изменения в закон, который предусматривает получение льгот членами семей героев РФ, получивших звание посмертно.

Срок исполнения поручения — 1 апреля. Ответственным глава государства назначил премьер-министра Михаила Мишустина.

«Правительству обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих предоставление членам семей Героев РФ, удостоенных этого звания посмертно, льгот, аналогичных предоставленным членам семей героев России, удостоенных этого звания при жизни», — говорится в перечне поручений.

Кроме того, при назначении выплат семьям погибших бойцов СВО Путин поручил регионам учитывать и тех, кто зарегистрирован в другом субъекте РФ.

Следующим поручением главы государства стали изменения в закон о присвоении статуса ветерана. Согласно поправкам, статус ветерана боевых действий будут присваивать всем участникам спецоперации, независимо от наличия контракта.

«Внести в нормативные правовые акты изменения, предусматривающие наделение статусом ветерана боевых действий лиц, принимавших участие в специальной военной операции вне зависимости от наличия у указанных лиц контракта с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на ВС РФ, в ходе специальной военной операции», — говорится в тексте поручения.

Статус ветерана можно будет присваивать на основании документов, подтверждающих травму, ранение, заболевание и контузию, или наградного материала.

Также президент поручил законодательно закрепить сроки выплат родным погибших на СВО — не более трех месяцев.

«Правительству РФ обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих: осуществление установленных выплат членам семей погибших участников специальной военной операции в срок, не превышающий трех месяцев с даты подачи соответствующего заявления, либо направление членам этих семей уведомления об отказе в осуществлении выплат с указанием причин такого отказа», — говорится в перечне поручений на сайте Кремля.

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