Путин поручил добиться к 2030 году технологического лидерства России по БПЛА

Поправки по оптимизации производства беспилотников в России включат в национальные проекты.

Президент Владимир Путин распорядился разработать комплекс мер для активного развития БПЛА. Также в планах создать единую систему идентификации беспилотников в реальном времени.

Кроме того, планируется установить новый класс воздушного пространства, чтобы упростить полеты такой техники. Глава государства отметил, что нужно утвердить программы по развитию производства БПЛА.

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