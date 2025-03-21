Путин поручил добиться к 2030 году технологического лидерства России по БПЛА
Политика
21.03.2025 20:39
Поправки по оптимизации производства беспилотников в России включат в национальные проекты.
Президент Владимир Путин распорядился разработать комплекс мер для активного развития БПЛА. Также в планах создать единую систему идентификации беспилотников в реальном времени.
Кроме того, планируется установить новый класс воздушного пространства, чтобы упростить полеты такой техники. Глава государства отметил, что нужно утвердить программы по развитию производства БПЛА.
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