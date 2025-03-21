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Путин поручил добиться к 2030 году технологического лидерства России по БПЛА

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-poruchil-dobitsya-k-2030-godu-tehnologicheskogo-liderstva-rossii-po-bpla
Путин поручил добиться к 2030 году технологического лидерства России по БПЛА
Видео канала «Кубань 24»

Поправки по оптимизации производства беспилотников в России включат в национальные проекты.

Президент Владимир Путин распорядился разработать комплекс мер для активного развития БПЛА. Также в планах создать единую систему идентификации беспилотников в реальном времени.

Кроме того, планируется установить новый класс воздушного пространства, чтобы упростить полеты такой техники. Глава государства отметил, что нужно утвердить программы по развитию производства БПЛА.

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