Путин обязал граждан Украины выехать с территории РФ до 10 сентября

Президент России Владимир Путин 20 марта подписал указ «Об особенностях правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

Документ опубликовали на портале правовых актов. Согласно нему, иностранцам с гражданством Украины, проживающим в России незаконно, до 10 сентября необходимо уехать из страны или получить разрешение на временное проживание.

Отмечается, что тех граждан Украины, которые прошли дактилоскопию, фотографирование и медосвидетельствование не будут привлекать к ответственности за нарушение режима пребывания в России. Исключением их из списка займется МВД.РФ.

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