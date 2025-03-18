Путин обсудил с Трампом урегулирование военного конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин вечером 18 марта провел телефонный разговор с главой США Дональдом Трампом.

В ходе переговоров лидеры стран продолжили обмен мнениями по ситуации вокруг Украины. Президент России выразил признательность американскому лидеру за стремление способствовать прекращению человеческих потерь и боевых действий.

Путин заявил о готовности к совместной проработке возможных путей урегулирования — они должны носить устойчивый, долговечный и комплексный характер, а также учитывать необходимость устранения первопричин кризиса и законные интересы России.

Трамп повторил инициативу о введении 30-дневного перемирия. Путин обозначил ряд существенных моментов, которые касаются обеспечения двойственного контроля за прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения. По его словам, для этого необходимы остановки принудительной мобилизации на Украине, а также перевооружения ВСУ. Он также обратил внимание на варварские теракты, которые украинские боевики совершили против гражданского населения Курской области.

Российский лидер подчеркнул, что ключевыми условиями для разрешения конфликта политико-дипломатическим путем и недопущения его эскалации должны стать полное прекращение военной помощи Украине и предоставления ей разведывательной информации.

Владимир Путин положительно отреагировал на предложение о 30-дневном взаимном отказе сторон от ударов по объектам энергетической инфраструктуры и сразу дал соответствующую команду российским военным.

Путин также конструктивно отреагировал на идею реализацию инициативы о безопасности судоходства в Черном море. Лидеры условились начать переговоры для проработки деталей.

Дональд Трамп со своей стороны поддержал идею Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, которые выступают в НХЛ и КХЛ, сообщает пресс-служба Кремля.

Читайте также: Путин заявил, что против России введено более 28,5 тыс. санкций.