Путин: против России введено более 28,5 тыс. санкций

С февраля 2022 года в отношении компаний и граждан РФ введено 28 тыс. 595 санкций. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 18 марта на заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

Глава государства отметил, что санкции — это не временные или точечные меры, это механизм системного, стратегического давления на Россию.

По словам Путина, какой бы ни была система международных отношений, конкуренты всегда будут стремиться сдержать нашу страну, ослабить ее экономические и технологические возможности.

«Они (западные элиты — прим. ред.) не только регулярно угрожают России введением новых санкций, но и штампуют эти пакеты один за другим. Складывается впечатление, что и сами-то инициаторы потеряли счет, сколько ограничений ввели и против кого, но Минфин посчитал. Я уверенно могу вам сказать — 28 тыс. 595 санкций в отношении физических и юридических лиц», — сказал Путин.

Президент РФ подчеркнул, что это больше, чем все санкции, введенные против всех стран.

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