Путин поручил до 1 июля подготовить предложения по льготной ипотеке для молодежи

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля 2023 года предоставить предложения по реализации дополнительных льготных ипотечных программ для молодежи.

Соответствующее поручение кабмину опубликовано на сайте Кремля. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Представить предложения по реализации дополнительных льготных ипотечных программ для молодежи, в том числе для молодых специалистов, молодых семей», — говорится в сообщении.

Кроме того, в перечне дано поручение о разработке Стратегии реализации молодежной политики в РФ на период до 2030 года. Срок исполнения — 1 декабря 2023 года.

Также правительству до 1 марта поручено разработать комплексную программу по профилактике негативных социальных явлений в молодежной среде.

«В том числе предусматривающую участие наставников, благотворительных, добровольческих (волонтерских) организаций в профилактической работе с несовершеннолетними, совершившими преступления небольшой или средней тяжести», — цитирует текст поручения RT.

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