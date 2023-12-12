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Путин: поправки в Конституцию приняли из-за быстро меняющейся ситуации в стране

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-popravki-v-kostitutsiyu-prinyali-iz-za-bystro-menyayushhejsya-situatsii-v-strane
Путин: поправки в Конституцию приняли из-за быстро меняющейся ситуации в стране
Скриншот видео пресс-службы Кремля

Президент России Владимир Путин в День Конституции провел встречу с судьями Конституционного суда страны в резиденции в Ново-Огарево.

Глава государства напомнил, что Конституции России принимали в тяжелое для страны время, связанное с острым политическим и гражданским противостоянием. По его словам, создатели документа и политические силы тогда нашли в себе мужество, чтобы провести референдум и принять Конституцию.

«Пару лет назад были приняты поправки уже в новых условиях, которые тоже были необходимы в связи с быстро изменяющейся ситуацией и внутри страны, и вокруг нас», — сказал Путин.

Президент отметил, что в России произошел всенародный плебисцит. Принятые поправки помогли усилить политический вектор, направленных на сохранение исторической преемственности поколений и традиционных ценностей, сообщает пресс-служба Кремля.

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