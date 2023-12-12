Кондратьев: нынешняя Конституция России — это прозрачный и понятный документ

Об этом глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сказал 12 декабря на встрече с руководителями социально ориентированных НКО, в которой также приняли участие вице-губернаторы Анна Минькова и Александр Топалов, а также председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Губернатор напомнил, что в этом году российская Конституция отмечает 30-летний юбилей. Гарантом документа выступает президент России.

«Нынешняя Конституция – прозрачный, понятный и реалистичный документ. Он закрепляет конкретные социальные обязательства государства перед гражданами», — сказал Кондратьев.

Глава региона добавил, что защищать права людей в нашей стране помогают общественные организации, которые погружаются в проблемы граждан и решают их, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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