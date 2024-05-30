Путин пообщался с кубанской многодетной семьей Солодовниковых

Президент Владимир Путин 30 мая в формате видеоконференции пообщался с теми, кто отмечен орденами «Мать-героиня» и медалями «Родительская слава». В их числе была семья Солодовниковых из Усть-Лабинска.

Президент провел встречу в режиме онлайн с девятью многодетными семьями со всей страны. Семья Солодовниковых представляла Южный федеральный округ.

«Будем и дальше безусловно создавать все условия, чтобы в российских семьях рождалось как можно больше детей. Это, подчеркну, принципиальная задача нашей государственной политики. Работа на перспективу ради будущего. Хочу пожелать всем ребятам счастья, радости, верных и надежных друзей», — отметил Владимир Путин.

По видеосвязи президент познакомился с сыновьями Солодовниковых. Глава семьи рассказал Владимиру Путину, как познакомился со своей супругой.

«Мы с женой в одном классе учились, одноклассники. Это первая любовь. Прошли школьные годы, встретили друг друга. Поняли, что нужны друг другу», — рассказал многодетный отец Владимир Солодовников.

«Президент отметил, что стремление к многодетности в семье передается по наследству, и поздравил старшего сына Вадима. Совсем недавно он стал отцом в третий раз. А глава семьи Владимир Алексеевич поблагодарил за заботу о многодетных семьях на всех уровнях – краевом и федеральном. Теперь большую семью Солодовниковых ждет поездка в столицу. Глава страны пригласил все девять семей в Москву. Желаю нашим землякам отличного путешествия!» — написала вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова в Telegram.

На связи с Владимиром Путиным были также многодетные семьи из Москвы, Тюмени, Томска, Донецка и Ленинградской области. В мероприятии приняли участие зампред правительства России Татьяна Голикова и детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», почетное звание «Мать-героиня» жительнице Усть-Лабинска Елене Солодовниковой присвоили 28 мая. В семье Елены и ее супруга Владимира 11 сыновей.