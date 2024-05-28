Жительнице Краснодарского края вручили награду за звание матери-героини

Почетное звание «Мать-героиня» жительнице Усть-Лабинска Елене Солодовниковой присвоили по указу президента России Владимира Путина.

Орден многодетной матери вручил полпред президента России в ЮФО Владимир Устинов. В торжественном мероприятии приняли участие вице-губернаторы Краснодарского края Анна Минькова и Андрей Коробка.

«В семье Елены и ее супруга Владимира 11 сыновей. Старшие дети уже нашли себя в профессиях, а младшие Солодовниковы учатся в школе и техникумах», — написал в Telegram губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Глава региона уточнил, что Елена Солодовникова уже 13 лет работает воспитателем в детском саду, а ее супруг трудится строителем.

Солодовниковых в 2022 году наградили региональной медалью «Родительская доблесть». В начале года они представили Кубань на всероссийском форуме «Родные и любимые», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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