Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Путин пообещал сделать все, чтобы конфликт на Украине прекратился как можно быстрее

Политика
16.09.2022 17:08
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-poobeshhal-sdelat-vse-chtoby-konflikt-na-ukraine-prekratilsya-kak-mozhno-bystree
Путин пообещал сделать все, чтобы конфликт на Украине прекратился как можно быстрее
Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

Об этом президент России Владимир Путин заявил 16 сентября во время рабочей встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

«Я знаю вашу позицию по конфликту на Украине. Ваши озабоченности, которые вы постоянно высказываете. Мы сделаем все для того, чтобы это всё прекратилось как можно быстрее», — сказал Путин.

Президент РФ подчеркнул, что власти Украины отказываются от проведения переговоров и намерены добиться своих целей военным путем, сообщает RT.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не начинала военные действия на Украине, а только пытается их закончит.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Ставропольском крае после падения неизвестного летательного аппарата пострадали 5 человек
В Ставропольском крае после падения неизвестного летательного аппарата пострадали 5 человек
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Краснодарском крае пропавшую 51-летнюю женщину нашли убитой в доме ее знакомого
В Краснодарском крае пропавшую 51-летнюю женщину нашли убитой в доме ее знакомого
Власти Армавира отменили праздничный салют ко Дню города
Власти Армавира отменили праздничный салют ко Дню города
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отпуск в бархатный сезон: что выбрать?
  2. Владимир Познер опроверг информацию о своей госпитализации
  3. «Яндекс» подал в суд на краснодарца и требует 100 тыс. рублей
  4. В Анапе во время уличного конфликта парень протаранил полицейского и повалил его на тротуар
  5. Бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко назвал слова Зеленского «провокацией»
  6. В Краснодарском крае на выходных ожидается 37-градусная жара
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях