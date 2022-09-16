Путин пообещал сделать все, чтобы конфликт на Украине прекратился как можно быстрее

Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

Об этом президент России Владимир Путин заявил 16 сентября во время рабочей встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

«Я знаю вашу позицию по конфликту на Украине. Ваши озабоченности, которые вы постоянно высказываете. Мы сделаем все для того, чтобы это всё прекратилось как можно быстрее», — сказал Путин.

Президент РФ подчеркнул, что власти Украины отказываются от проведения переговоров и намерены добиться своих целей военным путем, сообщает RT.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не начинала военные действия на Украине, а только пытается их закончит.