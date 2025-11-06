Путин: политике в спорте не место, и для России это не пустые слова

Президент России Владимир Путин 6 ноября выступил на пленарном заседании XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» в Самаре.

Глава государства подчеркнул, что Россия, как и большинство государств мира, выступает за взаимодействие стран и народов на основе равноправия, неукоснительного соблюдения интересов друг друга, уважения национальных культур. Он отметил, что спорт должен объединять людей.

Путин поблагодарил тех, кто принял решение о восстановлении прав Паралимпийского комитета России.

«Наша позиция неизменна: доступ атлетов к международным турнирам должен быть равным, обоснован их спортивными заслугами, а политике в спорте не место. Для России это не пустые слова», — сказал Путин.

Он напомнил, что в ходе подготовки и проведения соревнований любого уровня в РФ всегда радушно принимали посланцев международных спортивных объединений и создавали все условия для атлетов. Путин подчеркнул, что Россия всегда руководствовалась исключительно спортивными принципами, а не уровнем и качеством отношений с той или иной страной.

«Вновь повторю: спорт, культурное и гуманитарное сотрудничество не должны становиться заложниками тех или иных конфликтов и геополитических противоречий», — сказал президент.

Он также напомнил, что сегодня спорт является одним из важнейших факторов достижении целей в области здравоохранения, образования и социальной интеграции. В России приоритетное внимание уделяется развитию инфраструктуры для массового спорта. Сейчас в России более 370 тыс. спортивных сооружений. Кроме того глава государства отметил важность современных информационных технологий в развитии спорта, сообщает пресс-служба президента России.

