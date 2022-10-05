Путин подписал законы о ратификации и принятии новых территорий в состав РФ
Политика
05.10.2022 09:49
Владимир Путин подписал четыре закона о ратификации договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. Соответствующие документы опубликовали 5 октября.
Из договоров следует, что пределы новых субъектов России будут определяться границами, существовавшими на день их образования и принятия в РФ.
Договоры подписали в Москве 30 сентября. До избрания глав новых регионов в соответствии с российским законодательством руководить ими будут временно исполняющие обязанности, которых назначит президент. Выборы региональных парламентов состоятся в единый день голосования в сентябре следующего года. Интегрироваться новые субъекты РФ будут в рамках переходного периода. Он продлится до 2026 года, сообщает ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», Совфед одобрил договоры о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ.
Популярные новости
- Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
- В Краснодарском крае во время пожара в частном доме обрушилась крыша, есть погибший
- Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
- Самый противоречивый орден Российской империи: Святой Владимир — и гражданским, и военным
- В Сочи третий день ищут пропавшего в море 60-летнего мужчину
- «Объясняем.рф»: Минобороны полностью обеспечивает мобилизованных всем необходимым