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Путин подписал закон, разрешающий тратить маткапитал на строительство домов в РФ

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-podpisal-zakon-razreshayushhij-tratit-matkapital-na-stroitelstvo-doma-v-rf
Путин подписал закон, разрешающий тратить маткапитал на строительство домов в РФ
Фото freepik.com

Документ нового Федерального закона опубликовали 22 июля на официальном портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий тратить все или часть средств материнского капитала на индивидуальное жилищное строительство через механизм счетов эскроу.

Деньги по договору строительного подряда можно будет направить на специальный счет. Бенефициаром по которому будет юрлицо или ИП, занимающееся строительством дома. Нововведение начнет действовать с марта 2025 года.

Кроме того, согласно новому закону, можно будет вернуть средства материнского капитала в случае прекращения договора счета эскроу, сообщает ТАСС.

Читайте также: Владимир Путин поручил выплатить по 10 тыс. рублей семьям, не израсходовавшим маткапитал. С такой инициативой президент выступил на встрече с семьями, вышедшими в финал конкурса «Это у нас семейное» на ВДНХ в Москве.

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