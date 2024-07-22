Путин подписал закон, разрешающий тратить маткапитал на строительство домов в РФ

Документ нового Федерального закона опубликовали 22 июля на официальном портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий тратить все или часть средств материнского капитала на индивидуальное жилищное строительство через механизм счетов эскроу.

Деньги по договору строительного подряда можно будет направить на специальный счет. Бенефициаром по которому будет юрлицо или ИП, занимающееся строительством дома. Нововведение начнет действовать с марта 2025 года.

Кроме того, согласно новому закону, можно будет вернуть средства материнского капитала в случае прекращения договора счета эскроу, сообщает ТАСС.

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