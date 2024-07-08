Путин поручил выплатить по 10 тыс. рублей семьям, не израсходовавшим маткапитал

С такой инициативой президент России Владимир Путин выступил 8 июля на встрече с семьями, вышедшими в финал конкурса «Это у нас семейное» на ВДНХ в Москве.

Глава государства отметил, что российские семьи часто сталкиваются с такой ситуацией, когда после расходования материнского капитала остается небольшая сумма, с которой уже ничего нельзя сделать.

«Нужно разрешить людям использовать оставшиеся деньги. Давайте мы для начала сделаем 10 тыс. рублей, а потом посмотрим», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что работу по решению этого вопроса нужно организовать таким образом, чтобы люди получили возможность потратить оставшиеся от маткапитала средства. Он предложил напрямую выплачивать российским семьям по 10 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Кремля.

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