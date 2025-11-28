Путин подписал закон об увеличении НДС до 22%

Размер НДС будет пересмотрен с 1 января 2026 года с 20% до 22%. При этом сохранится льготная ставка для социально значимых товаров.

Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном сайте правовых актов.

В числе товаров с льготной ставкой остались продукты питания и медицинская продукция, товары для детей. А также издания периодической печати, книги и племенные сельскохозяйственные животные. В то же время, из перечня льготных товаров исключили молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира. С 2026 года они будут облагаться НДС по ставке 22%.

Предпринимателей, которые в 2026 году впервые перейдут на НДС и совершат нарушения по нему, не будут временно привлекать к ответственности. Они также могут однократно отказаться от применения пониженных ставок НДС.

Для юрлиц, которые выполняют функции регионального оператора по обращению с ТКО, но лишены такого статуса, также есть возможность не выплачивать НДС пока они выполняют эти функции.

Закон вступил в силу со дня официального опубликования. Исключением будут положения с другим сроком исполнения.

