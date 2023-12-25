Путин подписал закон о выплате материнского капитала только гражданам России

Законопроект, уточняющий правила для получения материнского капитала в стране, опубликовали 25 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Внесение изменений в статью 3 Федерального закона «О дополнительных мерах господдержки семей, имеющих детей» в Госдуме приняли 13 декабря, а в Совете Федерации одобрили 22 декабря. Теперь законопроект подписал президент России Владимир Путин.

«Право на дополнительные меры господдержки возникает при рождении детей, приобретших гражданство России по рождению, у лиц, имеющих гражданство РФ на день рождения ребенка, независимо от их места жительства», — говорится в документе.

Новые правила выдачи материнского капитала вступают в силу с 1 января 2024 года. Они не будут распространяться на жителей новых регионов России: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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