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Путин подписал закон о трудовых правах мобилизованных

Политика
07.10.2022 12:34
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-podpisal-zakon-o-trudovyh-pravah-mobilizovannyh
Путин подписал закон о трудовых правах мобилизованных
Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

Соответствующий закон президент России Владимир Путин подписал 7 октября.

Согласно документу, граждане, призванные в ВС РФ в рамках частичной мобилизации, смогут приостановить действие трудового договора на время военной службы. За ними сохранят место работы и должность.

Действие нового закона распространяется на людей, которых подпали под частичную мобилизацию или добровольно подписали контракт с Минобороны РФ с 21 сентября 2022 года, сообщает RT.

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