Путин подписал закон о трудовых правах мобилизованных
Политика
07.10.2022 12:34
Соответствующий закон президент России Владимир Путин подписал 7 октября.
Согласно документу, граждане, призванные в ВС РФ в рамках частичной мобилизации, смогут приостановить действие трудового договора на время военной службы. За ними сохранят место работы и должность.
Действие нового закона распространяется на людей, которых подпали под частичную мобилизацию или добровольно подписали контракт с Минобороны РФ с 21 сентября 2022 года, сообщает RT.
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