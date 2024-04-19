Путин подписал закон о проведении Всемирных игр дружбы в России

Президент России Владимир Путин 19 апреля подписал закон, который регулирует юридические отношения в связи с проведением Всемирных игр дружбы в России.

Закон запрещает показ рекламы алкоголя и его продажу в ходе Игр. Кроме того, не будет также рекламы букмекеров.

Для иностранных участников соревнований упростят визовый режим. Также им не нужно будет получать разрешение на работу на турнире и рассылать уведомления о прибытии на них.

Закон вносит изменения и в Налоговый кодекс — организаторов и участников Игр освободят от уплаты НДФЛ и НДС — в частности за призовые, оплату питания, проживания, проезда, спортивной формы и оборудования. На маршруте спортивного соревнования в пределах города, где оно будет проходить, введут бесплатный проезд.

Федеральный закон определяет полномочия субъектов организации и проведения мероприятий «Всемирных игр дружбы»: Международной ассоциации дружбы (International Friendship Association (IFA)), организатора соревнования, организационного комитета. Проводиться Игры будут за счет средств местного, регионального и федерального бюджетов, а также целевых отчислений от азартных игр, которые перечислены организатору, сообщает РИА «Новости».

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