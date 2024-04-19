Более 4 млрд рублей направят из бюджета на покупку «Дворца самбо» в Краснодаре

Постановление губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева о предоставлении субсидии из регионального бюджета на покупку недвижимости опубликовали на сайте администрации Кубани.

Согласно документу, из краевого бюджета направят субсидию ГБУ КК «Многофункциональный спортивный комплекс» министерства физкультуры и спорта региона на приобретение недвижимого имущества, расположенного в Краснодара на улице Конгрессная, 2 в собственность Краснодарского края. Речь идет о недавно открывшемся «Дворце самбо», который в середине марта посетил президент России Владимир Путин.

В постановлении говорится, что размер субсидии на покупку «Дворца самбо» составит 4 млрд 128 млн рублей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», «Дворец самбо» построили в спортивном кластере на севере Краснодара. Рядом с ним находятся «Баскет-Холл», комплекс «Чемпион», «Ледовый дворец» и «Дворец водных видов спорта». Спортобъект сможет вместить около 3 тыс. зрителей. На первом этаже расположены спортивная арена, тренажерный и разминочный залы. На втором — зоны для сотрудников СМИ и VIP-ложи.