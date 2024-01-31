Путин подписал закон о компенсации за задержку выплаты зарплаты

Президент России Владимир Путин подписал закон о компенсации за несвоевременную выплату заработной платы. Закон уже вступил в силу.

При задержке зарплаты, отпускных, выходного пособия при увольнении сотрудник через суд может получить вместе с невыплаченными деньгами и компенсацию. Она предусматривает уплату процентов в размере не ниже 1/150 действующей на тот момент ключевой ставки ЦБ РФ. Проценты будут начислены на невыплаченные работодателем суммы, причем за каждый день задержки до фактического расчета включительно, сообщает телеканал «360».

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