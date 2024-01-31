Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Путин подписал закон о компенсации за задержку выплаты зарплаты

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-podpisal-zakon-o-kompensatsii-za-zaderzhku-vyplaty-zarplaty
Путин подписал закон о компенсации за задержку выплаты зарплаты
Фото пресс-службы прокуратуры Краснодарского края

Президент России Владимир Путин подписал закон о компенсации за несвоевременную выплату заработной платы. Закон уже вступил в силу.

При задержке зарплаты, отпускных, выходного пособия при увольнении сотрудник через суд может получить вместе с невыплаченными деньгами и компенсацию. Она предусматривает уплату процентов в размере не ниже 1/150 действующей на тот момент ключевой ставки ЦБ РФ. Проценты будут начислены на невыплаченные работодателем суммы, причем за каждый день задержки до фактического расчета включительно, сообщает телеканал «360».

Читайте также: разрешить продажу алкоголя на внутренних авиарейсах предложили в России.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях