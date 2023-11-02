Путин подписал закон о быстрой блокировке сайтов, собирающих деньги для ВСУ

Обращаться в Роскомнадзор для оперативной блокировки публикаций смогут генеральный прокурор РФ и его заместители.

Владимир Путин 2 ноября подписал соответствующий указ, позволяющий оперативно блокировать сайты, которые собирают средства для ВСУ. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Указ вносит поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Помимо сайтов со сбором средств для финансирования ВСУ также будут блокироваться сайты с информацией о пожертвованиях для религиозных обрядов, если прав у организации на это нет.

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