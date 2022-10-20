Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Путин подписал указ об упразднении Ростуризма

Политика
20.10.2022 09:40
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-podpisal-ukaz-ob-uprazdnenii-rosturizma
Путин подписал указ об упразднении Ростуризма
Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

Соответствующий документ с подписью президента России Владимира Путина появился 20 октября на интернет-портале правовой информации.

«Упразднить Федеральное агентство по туризму. Передать Минэкономразвития РФ функции упраздняемого Федерального агентства по туризму», — говорится в документе.

Согласно указу, такие изменения вносят для совершенствования туристической деятельности и повышения эффективности развития туристской индустрии.

В 2012 году Ростуризм передали из ведения Минспорта РФ в ведение Минкультуры. С 14 сентября 2018 году Федеральное агентство по туризму передали в ведение Министерства экономического развития РФ.

В июне 2020 года по указу Путина Ростуризм полностью перешел под контроль Правительства России. С февраля 2019 года агентство по туризму возглавляет Зарина Догузова.

Читайте также: Ростуризм попросил отельеров вернуть деньги за бронь мобилизованным.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
Путин ввел в Краснодарском крае средний уровень реагирования
Путин ввел в Краснодарском крае средний уровень реагирования
Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях
Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях
Сергей Алтухов прокомментировал введение на Кубани среднего уровня реагирования
Сергей Алтухов прокомментировал введение на Кубани среднего уровня реагирования
В Краснодарском крае с 2017 года число миллиардеров выросло более чем в пять раз
В Краснодарском крае с 2017 года число миллиардеров выросло более чем в пять раз
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. Вице-губернатор Евгений Наумов подал заявку на должность мэра Краснодара
  3. Кубанское казачество — 326 лет на службе России
  4. В Краснодаре будут судить психически нездорового мужчину за жестокое убийство 71-летней пенсионерки
  5. В Новороссийске хирурги помогли пациенту, у которого в пищеводе застрял куриный хрящ
  6. Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях