Путин подписал указ об упразднении Ростуризма
Соответствующий документ с подписью президента России Владимира Путина появился 20 октября на интернет-портале правовой информации.
«Упразднить Федеральное агентство по туризму. Передать Минэкономразвития РФ функции упраздняемого Федерального агентства по туризму», — говорится в документе.
Согласно указу, такие изменения вносят для совершенствования туристической деятельности и повышения эффективности развития туристской индустрии.
В 2012 году Ростуризм передали из ведения Минспорта РФ в ведение Минкультуры. С 14 сентября 2018 году Федеральное агентство по туризму передали в ведение Министерства экономического развития РФ.
В июне 2020 года по указу Путина Ростуризм полностью перешел под контроль Правительства России. С февраля 2019 года агентство по туризму возглавляет Зарина Догузова.
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