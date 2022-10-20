Путин подписал указ об упразднении Ростуризма

Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

Соответствующий документ с подписью президента России Владимира Путина появился 20 октября на интернет-портале правовой информации.

«Упразднить Федеральное агентство по туризму. Передать Минэкономразвития РФ функции упраздняемого Федерального агентства по туризму», — говорится в документе.

Согласно указу, такие изменения вносят для совершенствования туристической деятельности и повышения эффективности развития туристской индустрии.

В 2012 году Ростуризм передали из ведения Минспорта РФ в ведение Минкультуры. С 14 сентября 2018 году Федеральное агентство по туризму передали в ведение Министерства экономического развития РФ.

В июне 2020 года по указу Путина Ростуризм полностью перешел под контроль Правительства России. С февраля 2019 года агентство по туризму возглавляет Зарина Догузова.

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