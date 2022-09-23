Путин подписал указ об индексации на 4% зарплат федеральных госслужащих
Политика
23.09.2022 20:39
Соответствующие указы президента РФ Владимира Путина опубликованы 23 сентября на официальном портале правовой информации.
Речь идет об индексации зарплат федеральных чиновников, дипломатов, судей, а также генерального прокурора и председателя Следственного комитета РФ на 4% с 1 октября.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал указ об индексации на 4% с 1 октября зарплат работников госучреждений и гражданского персонала воинских частей, сообщает ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», материнский капитал с 1 февраля планируют проиндексировать на 12,4%. После индексации размер маткапитала составит 589,5 тыс. рублей на первого ребенка и 779 тыс. рублей на второго. Доплата на второго ребенка составит 189,5 тыс. рублей.
Популярные новости
- Под маской помощи-2: дроны, «стингеры» и танки для Украины — выгодная Западу «благотворительность»
- Сочинский водоканал намерен взыскать 5 млн рублей с застройщика, повредившего водовод
- В Усть-Лабинском районе женщина погибла под колесами автобуса
- В Ставрополе пьяного мужчину в последний момент спасли от прыжка с балкона. Видео
- В Краснодаре неадекватная женщина напугала учеников школы
- Что такое частичная мобилизация и кого она коснется?