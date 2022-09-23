Путин подписал указ об индексации на 4% зарплат федеральных госслужащих

Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля

Соответствующие указы президента РФ Владимира Путина опубликованы 23 сентября на официальном портале правовой информации.

Речь идет об индексации зарплат федеральных чиновников, дипломатов, судей, а также генерального прокурора и председателя Следственного комитета РФ на 4% с 1 октября.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал указ об индексации на 4% с 1 октября зарплат работников госучреждений и гражданского персонала воинских частей, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», материнский капитал с 1 февраля планируют проиндексировать на 12,4%. После индексации размер маткапитала составит 589,5 тыс. рублей на первого ребенка и 779 тыс. рублей на второго. Доплата на второго ребенка составит 189,5 тыс. рублей.