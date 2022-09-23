Материнский капитал с 1 февраля планируют проиндексировать на 12,4%

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В материалах к бюджету Фонда пенсионного и социального страхования РФ предлагают проиндексировать материнский капитал на 12,4% с 1 февраля 2023 года.

После индексации размер маткапитала составит 589,5 тыс. рублей на первого ребенка и 779 тыс. рублей на второго. Доплата на второго ребенка составит 189,5 тыс. рублей.

Ранее в Минтруде заявили, что с 1 января 2023 года семьи с доходами ниже прожиточных минимумов на человека смогут оформить ежемесячную выплату из средств материнского капитала в размере одного прожиточного минимума на ребенка, независимо от очередности рождения. Сейчас такую выплату можно оформить только на второго ребенка, сообщает ТАСС.

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