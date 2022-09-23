Материнский капитал с 1 февраля планируют проиндексировать на 12,4%
Экономика
23.09.2022 08:44
В материалах к бюджету Фонда пенсионного и социального страхования РФ предлагают проиндексировать материнский капитал на 12,4% с 1 февраля 2023 года.
После индексации размер маткапитала составит 589,5 тыс. рублей на первого ребенка и 779 тыс. рублей на второго. Доплата на второго ребенка составит 189,5 тыс. рублей.
Ранее в Минтруде заявили, что с 1 января 2023 года семьи с доходами ниже прожиточных минимумов на человека смогут оформить ежемесячную выплату из средств материнского капитала в размере одного прожиточного минимума на ребенка, независимо от очередности рождения. Сейчас такую выплату можно оформить только на второго ребенка, сообщает ТАСС.
Читайте также: в Краснодарском крае с начала года более 7 тыс. семей получили право на краевой маткапитал.
Популярные новости
- Под маской помощи-2: дроны, «стингеры» и танки для Украины — выгодная Западу «благотворительность»
- В Краснодарском крае 17-летний подросток устроил ДТП на встречке, его машину разорвало на три части
- Правительство РФ предложило ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами
- Маргарита Симоньян объявила флешмоб для финансовой поддержки мобилизованных
- В Москве уроженку Кубани арестовали по подозрению в убийстве новорожденной дочки
- Что такое частичная мобилизация и кого она коснется?