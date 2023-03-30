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Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-podpisal-ukaz-o-vesennem-prizyve-v-armiyu-2
Путин подписал указ о весеннем призыве в армию
Фото пресс-службы ЮВО

Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 30 марта. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2023 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу», — говорится в тексте указа.

Согласно документу, во время весеннего призыва в ряды Вооруженных сил РФ планируют привлечь 147 тыс. человек, сообщает RT.

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