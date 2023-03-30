Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 30 марта. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2023 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу», — говорится в тексте указа.

Согласно документу, во время весеннего призыва в ряды Вооруженных сил РФ планируют привлечь 147 тыс. человек, сообщает RT.

Читайте также: законопроект об упрощении процедуры признания военнослужащих погибшими внесли в Госдуму РФ.