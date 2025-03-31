Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу

Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о весеннем призыве на военную службу. Документ опубликовали на портале правовой информации.

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2025 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих… призыву на военную службу», — говорится в указе.

Согласно документу, призвать в армию планируют 160 тыс. человек.

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Президент Владимир Путин распорядился разработать комплекс мер для активного развития БПЛА. Также в планах создать единую систему идентификации беспилотников в реальном времени.

Кроме того, планируется установить новый класс воздушного пространства, чтобы упростить полеты такой техники. Глава государства отметил, что нужно утвердить программы по развитию производства БПЛА.

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