Путин подписал указ о Стратегии комплексной безопасности детей
Своим указом президент России Владимир Путин утвердил Стратегию комплексной безопасности детей в России до 2030 года.
Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
«Постановляю: Правительству РФ в шестимесячный срок утвердить план мероприятий по реализации Стратегии и осуществлять контроль за реализацией», — говорится в тексте указа.
К целям госполитики в сфере обеспечения детской безопасности относятся снижение уровня травматизма и смертности детей, сохранение здоровья, обеспечение и защита интересов, а также воспитание личности на основе традиционных ценностей и традиций. Кроме того, одним из направлений по обеспечению безопасности стало совершенствование законов для суррогатного материнства, сообщает радио Sputnik.
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