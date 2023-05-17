Путин подписал указ о Стратегии комплексной безопасности детей

Своим указом президент России Владимир Путин утвердил Стратегию комплексной безопасности детей в России до 2030 года.

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

«Постановляю: Правительству РФ в шестимесячный срок утвердить план мероприятий по реализации Стратегии и осуществлять контроль за реализацией», — говорится в тексте указа.

К целям госполитики в сфере обеспечения детской безопасности относятся снижение уровня травматизма и смертности детей, сохранение здоровья, обеспечение и защита интересов, а также воспитание личности на основе традиционных ценностей и традиций. Кроме того, одним из направлений по обеспечению безопасности стало совершенствование законов для суррогатного материнства, сообщает радио Sputnik.

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