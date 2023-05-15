Путин уточнил условия упрощенного получения гражданства для иностранцев, служивших в ВС РФ

Президент РФ Владимир Путин 15 мая подписал документ, вносящий изменения в указ «О приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке».

Согласно новым правилам, иностранные граждане, которые заключили контракты на прохождение военной службы в период СВО в Вооруженных силах на один год, могут получить гражданство в упрощенном порядке.

Ранее эта норма касалась только иностранцев, которые заключили контракты на срок не менее одного года и принимавших участие в боевых действиях не менее полугода или получивших ранение.

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