Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2024 году

Документ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, 1 марта опубликовали на официальном интернет-портале правовых актов.

Согласно указу главы государства, часть граждан РФ, пребывающих в запасе, в текущем году призовут на военные сборы в Вооруженные силы России, национальную гвардию и некоторые другие подразделения.

Обеспечить выполнение мероприятий по призыву граждан на военные сборы Путин поручил Правительству России и органам исполнительной власти в регионах страны.

Призыв военнообязанных, пребывающих в запасе, на военные сборы — стандартная процедура, которую в России проводят каждый год.