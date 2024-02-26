Новые регионы России включили в состав Южного военного округа

Об этом говорится в указе о военно-административном делении РФ, подписанном президентом Владимиром Путиным. Документ 26 февраля опубликовали на официальном интернет-портале правовых актов.

Согласно указу, Донецкая народная республика, Луганская народная республика, а Запорожская и Херсонская области включили в состав Южного военного округа.

В ЮВО также входят Крым, Краснодарский, Ставропольский края, Адыгея, Дагестан, Чечня, Северная Осетия-Алания, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Калмыкия, Ростовская, Волгоградская и Астраханская области.

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