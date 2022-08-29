Путин поддержал идею создания адаптационных центров для мигрантов в РФ
Политика
29.08.2022 15:44
Планы по созданию центров адаптации для мигрантов в стране президент России Владимир Путин обсудил с руководителем Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым во время рабочей встречи.
Глава агентства подчеркнул, что в России нужно усиливать работу по адаптации трудовых мигрантов. По его словам, наиболее эффективным механизмом для этого будет создание специальных центров. Путин поддержал эту идею.
«Люди должны понимать: если они приезжают в Россию, они должны уважать наши обычаи, наши традиции, знать и соблюдать российские законы», — цитирует Путина RT.
По статистике, трудовые мигранты приезжают в РФ преимущественно из стран Средней Азии: Таджикистана, Узбекистана и Киргизии.
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