Путин планирует встретиться с Си Цзиньпином на саммите БРИКС в октябре

Об этом президент России Владимир Путин рассказал во время встречи с руководителем МИД КНР Ван И.

Во время обсуждения сотрудничества между Москвой и Пекином, российский лидер отметил, что эта же тема будет на повестке во время его ближайшей встречи с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

«Все это остается в нашей повестке дня, и в том числе будет предметом наших обсуждений с председателем КНР во время многосторонних и двусторонней встречи в Казани», — уточнил Владимир Путин.

Президент РФ добавил, что очень ждет на саммите БРИКС Си Цзиньпина, и также рад приветствовать в России и главу МИД КНР.

«Позвольте еще раз передать вам наиболее теплый привет и пожелания вашего друга председателя Си Цзиньпина. Между вами наладилось самое глубокое взаимодоверие и дружба, и вы постоянно определяете стратегические ориентиры китайско-российских отношений», — цитирует Ван И пресс-служба Кремля.

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