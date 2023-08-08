Путин перевел на рубли расчеты за экспорт российской сельхозпродукции

Соответствующий указ президента России Владимира Путина 8 августа опубликовали на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, при проведении расчетов по контрактам на поставку сельскохозяйственной продукции из России в другие страны допускается использование специальных валютных и рублевых счетов типа «3». Эти счета будут открывать уполномоченные банки. Иностранные компании будут переводить деньги за покупку сельхозпродукции из России на валютный счет типа «3». После этого банк будет зачислять средства на рублевый счет покупателя. Оплата за продажу сельскохозяйственной продукции российским компаниям будет поступать в рублях.

Новый механизм расчетов за экспорт российской сельхозпродукции ввели в дополнение к специальным экономическим мерам, которые приняли 28 февраля прошлого года в ответ на недружественные действия США и других стран Запада. Это необходимо для обеспечения финансовой стабильности РФ.

Пункты указа, регламентирующего расчеты за поставки сельхозпродукции из России за рубеж, вступят в силу с 1 ноября.

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