Кондратьев: ценовая политика для экспорта кубанского зерна вполне благоприятная

Глава Кубани Вениамин Кондратьев 18 июля на совещании в Новопокровском районе обсудил состояние цен на зерно, выращенное в Краснодарском крае.

Губернатор отметил, что сбор урожая и его сбыт имеют первостепенное значения для производителей зерна. Из-за неблагоприятных погодных условий прогнозы на урожай сдержанные.

«Однако уже сейчас ценовая политика на экспорт зерна вполне благоприятная — около 16 тыс. рублей за тонну. Это сохранит рентабельность отрасли, экономику предприятий и позволит компенсировать аграриям затраты», — подчеркнул глава Кубани.

Также на заседании сообщили, что на мировом рынке наблюдается устойчивый спрос на зерно из России. Прогнозируется, что цена 1 т зерна может достичь 17 тыс. рублей без НДС. Для этого хозяйствам следует продавать зерно равномерно, в течение всего года, не создавая избыточного предложения.

На Кубани традиционно достаточный урожай, чтобы полностью обеспечивать зерном высокого качества как местных жителей, так и другие регионы страны. При этом ресурсов достаточно, чтобы удовлетворить потребности экспорта, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор побывал на уборке озимой пшеницы одного из самых крупных предприятий Новопокровского района.