Кондратьев: основная задача — сохранить и реализовать урожай

В ходе рабочей поездки 18 июля глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев оценил ход уборочной кампании на полях Новопокровского района.

Губернатор побывал на уборке озимой пшеницы одного из самых крупных предприятий муниципалитета.

«Дожди повлияли на ход уборки, сроки увеличились. К тому же повысилась влажность зерна, что вызывает опасения с точки зрения хранения. Поэтому основная задача сейчас — сохранить и реализовать урожай. Для этого необходимо приложить все силы. Сейчас погода позволяет оперативно наверстать упущенное. Необходимо вывести на поля максимальное количество техники, обеспечить прием зерна», — сказал Кондратьев.

На полях хозяйства «Откормочный-Аметист» работают 11 комбайнов, всего же по краю — около 7,5 тыс. машин, сообщил вице-губернатор Андрей Коробка.

В хозяйстве Новопокровского района выращивают ячмень, пшеницу и горох отечественной селекции Национального центра зерна имени Лукьяненко на площади более 4,5 тыс. га. Всего здесь собрали около 11 тыс. т ячменя и пшеницы.

В муниципалитете самый большой фермерский сектор в крае — там почти 1,2 тыс. хозяйств. В основном преобладает растениеводство. В этом году под урожай засеяли 53,5 тыс. га озимой пшеницы, 7,7 тыс. га озимого и 1,8 тыс. га ярового ячменя. Основа зернового клина — сорта селекции Национального центра зерна имени Лукьяненко, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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