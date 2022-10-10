Путин: ответы РФ на попытки терактов будут жесткими и соответствующими по уровню угроз

Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности 10 октября в режиме видеоконференции.

Глава государства сообщил о первых результатах расследования диверсии на Крымском мосту.

«Данные криминалистической и других экспертиз, а также оперативная информация говорят о том, что взрыв, устроенный 8 октября, — это теракт, направленный на разрушение гражданской, критически важной инфраструктуры России», — сказал Путин.

По словам президента, заказчиками, организаторами и исполнителями взрыва выступили украинские спецслужбы. Путин подчеркнул, что киевский режим давно использует террористические методы. В их числе он назвал убийства общественных деятелей, журналистов, ученых, а также обстрелы городов Донбасса и акты атомного терроризма — ракетно-артиллерийские удары по Запорожской АЭС.

«Но не только: спецслужбы Украины осуществили также уже три террористических акта в отношении Курской АЭС России, неоднократно подрывая линии высокого класса напряжения электростанции. В результате третьего такого теракта было повреждено сразу три таких линии. Принятыми мерами ущерб был в кратчайшие сроки ликвидирован. Каких бы то ни было, серьезных последствий не допущено», — добавил Путин.

Он также напомнил о ряде терактов и попыток подобных преступлений в отношении объектов электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры. В частности, о попытке подрыва на газотранспортной системе «Турецкий поток». Президент подчеркнул, что все эти факты доказывают объективные данные, в том числе показания задержанных исполнителей.

«Как известно, представителей России не допускают к расследованию причин взрывов и уничтожения международных газотранспортных систем, проходящих по дну Балтийского моря. Но всем нам хорошо известен конечный бенефициар этого преступления», — сказал президент.

Он подчеркнул, что киевский режим поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями и оставлять без ответа преступления невозможно.

«Сегодня утром по предложению Министерства обороны и по плану Генерального штаба России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими. И по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации. Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений», — цитирует Владимира Путина пресс-служба президента РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», не менее четырех взрывов прогремели утром 10 октября в центре Киева.