Путин ответил на вопрос о завершении СВО

Президент России прокомментировал цели СВО 5 октября во время выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Отвечая на вопрос, где Россия сможет остановиться в ходе проводимой специальной военной операции, Владимир Путин подчеркнул, что в первую очередь дело не в определенных территориях.

«Где нам остановиться? Вы знаете, дело не в территориях, а в гарантиях безопасности народов России и государства, а это уже более сложный вопрос», — заявил президент.

Путин уточнил, что на сегодняшний день 335 тыс. человек добровольно заключили контракты с Минобороны РФ. Кроме того, контракты подписали несколько тысяч бойцов ЧВК «Вагнер».

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