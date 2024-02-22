Путин отправился в полет на стратегическом ракетоносце Ту-160М

Президент РФ Владимир Путин 22 февраля прибыл на взлетную полосу Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова, чтобы совершить полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М.

Сообщается, что накануне глава государства посетил цех завода и осмотрел легендарный самолет, который на заводе изготовителе называют «изделие 70», а в классификации НАТО — «Blackjack».

Кортеж привез Путина прямо к борту воздушного судна. Президент облачился для полета в специальный противоперегрузочный костюм.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, полет президента на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М продлится до 40 минут.

При этом на вопрос о маршруте он ответил, что это — «военная тайна», сообщает «РИА Новости».

Сообщается, что накануне Владимир Путин посетил цех Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова. Там он осмотрел четыре глубоко модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160М. Такие самолеты способны быть носителями ядерного оружия. Они являются элементом так называемой ядерной триады РФ.

Президент поднялся в кабину одного из самолетов, где провел около 10 минут. Узнав, что ракетоносец пока безымянный, Путин предложил назвать его в честь первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева, сообщает ТАСС.

Стоит отметить, что для Путина полет на таком бомбардировщике будет не первым. Так 16 августа 2005 года он в кресле командира самолета Ту-160 совершил вылет из аэродрома Чкаловский в Московской области. Во время полета один из участков был пройден со сверхзвуковой скоростью. Также два бомбардировщика осуществили пуски новых крылатых ракет.

Также будучи и.о. президента Путин в марте 2000 года совершил перелет из Краснодара в Чечню и обратно на истребителе-перехватчике СУ-27.

Он летел в качестве второго пилота-штурмана и некоторое время сам управлял самолетом. Кроме того, по словам Путина, тогда генерал-майор авиации Александр Харчевский научил его выполнять в воздухе «бочку».

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