Путин: от муниципальной власти зависит качество повседневной жизни наших граждан

Президент России Владимир Путин 16 января встретился с участниками первого Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России».

Кубань на форуме представляют 150 человек во главе замглавы региона Александром Топаловым. Среди них — главы городов, районов и сельских поселений.

«Мы часто говорим, что муниципальная власть ближе всего к людям. Конечно, так оно и есть. От нее напрямую зависит качество повседневной жизни наших граждан. И хочу вновь повторить: именно муниципальный уровень, местное самоуправление определяют образ всей нашей большой страны, так, как люди видят свое настоящее и будущее», — подчеркнул глава государства в ходе церемонии награждения победителей премии «Служение».

Путин также поблагодарил глав, которые помогают участникам спецоперации на местном уровне. Он подчеркнул, что это важнейшая общенациональная задача, имеющая нравственное значение.

На Кубани подготовили более 19 тыс. специальных паспортов для семей участников СВО. С ними работают ответственный сотрудник и закрепленный волонтер. Кроме того, действуют 12 краевых законов, устанавливающих меры поддержки участников спецоперации и их семей и ветеранов боевых действий. Среди них — внеочередное оказание медицинских услуг, субсидии на газификацию и бесплатная юридическая помощь, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: Путин учредил почетное звание для работников местного самоуправления в России.