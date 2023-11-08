Путин опроверг слухи о создании военного союза России и Китая

Об этом президент России Владимир Путин сказал 8 ноября во время рабочей встречи с зампредседателя Центрального военного совета Китая Чжаном Юся, которая прошла в загородной резиденции Ново-Огарево.

«Россия и Китай не строят никаких военных союзов по примеру времен холодной войны. Взаимодействие носит конструктивный характер», — сказал Путин.

Президент отметил, что налаженный контакт между властями РФ и КНР — это серьезный фактор для стабилизации обстановки в мире. Путин подчеркнул, что взаимодействие между Россией и Китаем постепенно возрастает, в том числе в военно-технической сфере, сообщает телеканал «360».

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