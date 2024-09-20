Путин обсудил объективную трактовку истории с членами Совбеза РФ

Президент России 20 сентября провел совещание по видеоконференции с постоянными членами Совета Безопасности страны.

Темой оперативного совещания стала объективная трактовка истории. По словам Путина, в последнее время история используется в политике как средство достижения определенных целей в отношении России.

«Причем делается это зачастую весьма недобросовестным способом. А это, конечно, уже касается сегодняшней текущей политики и отношения к этому со стороны официальных властей, нашей страны. Поэтому предлагаю сегодня пообсуждать эту тему», — цитирует Владимира Путина пресс-служба Кремля.

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