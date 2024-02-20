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Путин обратится к Федеральному Собранию с ежегодным посланием 29 февраля

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-obratitsya-k-federalnomu-sobraniyu-s-ezhegodnym-poslaniem-29-fevralya
Путин обратится к Федеральному Собранию с ежегодным посланием 29 февраля
Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля

Президент России Владимира Путина 29 февраля обратится к Федеральному собранию, сообщили в Кремле.

«Владимир Путин обратится с ежегодным посланием к Федеральному собранию Российской Федерации 29 февраля», — цитирует заявление Кремля RT.

К Федеральному собранию президент обращается с ежегодными посланиями об основных направлениях внутренней и внешней политики, а также о положении в стране. Там он излагает оценку ситуации в государстве и обсуждает задачи на перспективу.

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