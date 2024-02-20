Путин обратится к Федеральному Собранию с ежегодным посланием 29 февраля

Президент России Владимира Путина 29 февраля обратится к Федеральному собранию, сообщили в Кремле.

«Владимир Путин обратится с ежегодным посланием к Федеральному собранию Российской Федерации 29 февраля», — цитирует заявление Кремля RT.

К Федеральному собранию президент обращается с ежегодными посланиями об основных направлениях внутренней и внешней политики, а также о положении в стране. Там он излагает оценку ситуации в государстве и обсуждает задачи на перспективу.

Читайте также: Путин анонсировал повышение зарплат медиков в небольших населенных пунктах.