Путин: необходимо проработать идею общероссийского родительского комитета

Президент России Владимир Путин 23 января встретился с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов.

С предложением создать общероссийский комитет выступила семья Каретниковых. Глава государства пообещал, что идею общероссийского родительского комитета проработают.

«Сама по себе идея звучит красиво. Я обязательно скажу министру, он подхватит это. Я за, я думаю, это может быть интересно и полезно, когда будет дополнительная связь между школой, в данном случае федеральными органами власти, региональными органами власти и родительским сообществом. Надо проработать, понять, чем он конкретно будет заниматься», — цитирует Владимира Путина РИА «Новости».

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